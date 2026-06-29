Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на липень
Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на липень 2026 року та запрошує суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони взяти участь у навчальних заходах.
Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, дистанційні курси для суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів тощо.
Також там назвали ключові події місяця:
6 липня — Семінар «Актуальні підходи Верховного Суду у кримінальному судочинстві»
10 липня — Семінар-практикум «Інститут забезпечення позову, як ефективний механізм захисту прав у цивільному судочинстві».
Дайджест усіх освітніх заходів, які відбудуться у липні 2026 року, оприлюднений за посиланням.
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