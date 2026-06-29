Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, дистанційні курси для суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів.

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Національна школа суддів оприлюднила дайджест освітніх заходів на липень 2026 року та запрошує суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони взяти участь у навчальних заходах.

Дайджест освітніх заходів містить, зокрема, тренінги, вебінари, семінари, дистанційні курси для суддів, помічників суддів та працівників апаратів судів тощо.

Також там назвали ключові події місяця:

6 липня — Семінар «Актуальні підходи Верховного Суду у кримінальному судочинстві»

10 липня — Семінар-практикум «Інститут забезпечення позову, як ефективний механізм захисту прав у цивільному судочинстві».

Дайджест усіх освітніх заходів, які відбудуться у липні 2026 року, оприлюднений за посиланням.

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