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Нардепа Олександра Качного підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн

15:13, 29 червня 2026
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САП і НАБУ завершили розслідування щодо чинного нардепа Олександра Качного.
Нардепа Олександра Качного підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо народного депутата України IX скликання Олександра Качного, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн.

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Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, у 2020–2021 роках народний депутат набув активів, вартість яких на 12,7 млн грн перевищувала його законні доходи.

Йдеться про:

квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м вартістю 5,632 млн грн;

елітний ремонт і облаштування цієї квартири на суму 5,656 млн грн;

котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблеве загальною вартістю 1,694 млн грн.

За версією слідства, для приховування походження майна його оформили на знайомого підозрюваного. Водночас, як стверджують правоохоронці, з грудня 2021 року народний депутат сам проживав у квартирі, особисто контролював проведення ремонтних робіт та розраховувався за них готівкою.

Дії народного депутата кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

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НАБУ САП депутат НАЗК

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