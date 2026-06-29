Нардепа Александра Качного подозревают в незаконном обогащении более чем на 12,7 млн грн

САП и НАБУ завершили расследование в отношении действующего нардепа Александра Качного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Незаконное обогащение на 12,7 млн грн: САП и НАБУ завершили расследование в отношении нардепа Александра Качного

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу народного депутата Украины IX созыва Александра Качного, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 12,7 млн грн.

Наряду с этим детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

По данным следствия, в 2020–2021 годах народный депутат приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн грн превышала его законные доходы.

Речь идет о:

квартире в центре Киева площадью 132,6 кв. м стоимостью 5,632 млн грн;

элитном ремонте и обустройстве этой квартиры на сумму 5,656 млн грн;

коттедже и земельном участке в курортном поселке Коблево общей стоимостью 1,694 млн грн.

По версии следствия, для сокрытия происхождения имущества его оформили на знакомого подозреваемого. В то же время, как утверждают правоохранители, с декабря 2021 года народный депутат сам проживал в квартире, лично контролировал проведение ремонтных работ и рассчитывался за них наличными.

Действия народного депутата квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.