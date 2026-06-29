Нардепа Александра Качного подозревают в незаконном обогащении более чем на 12,7 млн грн
Незаконное обогащение на 12,7 млн грн: САП и НАБУ завершили расследование в отношении нардепа Александра Качного
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу народного депутата Украины IX созыва Александра Качного, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 12,7 млн грн.
Наряду с этим детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.
По данным следствия, в 2020–2021 годах народный депутат приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн грн превышала его законные доходы.
Речь идет о:
- квартире в центре Киева площадью 132,6 кв. м стоимостью 5,632 млн грн;
- элитном ремонте и обустройстве этой квартиры на сумму 5,656 млн грн;
- коттедже и земельном участке в курортном поселке Коблево общей стоимостью 1,694 млн грн.
По версии следствия, для сокрытия происхождения имущества его оформили на знакомого подозреваемого. В то же время, как утверждают правоохранители, с декабря 2021 года народный депутат сам проживал в квартире, лично контролировал проведение ремонтных работ и рассчитывался за них наличными.
Действия народного депутата квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
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