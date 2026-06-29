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Пенсия в 65 лет: сколько требуется страховой стаж и какую сумму гарантирует государство

18:45, 29 июня 2026
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После достижения 65 лет украинцы могут получить гарантированный минимальный размер пенсии при наличии необходимого страхового стажа.
Пенсия в 65 лет: сколько требуется страховой стаж и какую сумму гарантирует государство
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Украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, могут рассчитывать на гарантированный законом минимальный размер пенсии.

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Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», лицам, достигшим 65 лет и имеющим необходимый страховой стаж, гарантируется пенсия в размере не менее 40% минимальной заработной платы.

В 2026 году для получения такой гарантии мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — не менее 30 лет.

Поскольку с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, минимальный гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров составляет 4 213 гривен. Если фактическая пенсионная выплата ниже этой суммы, Пенсионный фонд должен провести соответствующий перерасчет.

Кто может получить доплату

Перерасчет осуществляется автоматически для неработающих пенсионеров, получающих:

  • пенсию по возрасту;
  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию в связи с потерей кормильца;
  • пенсию за выслугу лет.

Если пенсионер официально работает или зарегистрирован как физическое лицо – предприниматель, повышенный размер пенсии начнет выплачиваться только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Помимо гарантированной минимальной пенсии после 65 лет законодательством предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты в зависимости от возраста пенсионера:

  • после достижения 70 лет — 300 гривен;
  • после 75 лет — 456 гривен;
  • после 80 лет — 570 гривен.

Такие надбавки назначаются автоматически со дня достижения соответствующего возраста. В месяц, когда пенсионер отмечает день рождения, доплата выплачивается пропорционально количеству дней после этой даты.

При этом право на возрастную доплату имеют только те пенсионеры, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривны.

Если после достижения 65-летнего возраста человек не имеет необходимого страхового стажа — 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, гарантированный минимальный размер пенсии в размере 40% минимальной заработной платы ему не устанавливается. Вместо этого такие граждане могут получать государственную социальную помощь. В 2026 году ее базовый размер составляет 2 595 грн, однако фактическая сумма определяется индивидуально с учетом доходов семьи.

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