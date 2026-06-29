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Пенсія у 65 років: скільки потрібно страхового стажу та яку суму гарантує держава

18:45, 29 червня 2026
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Після досягнення 65 років українці можуть отримати гарантований мінімальний розмір пенсії за умови наявності необхідного страхового стажу.
Пенсія у 65 років: скільки потрібно страхового стажу та яку суму гарантує держава
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Українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований законом мінімальний розмір пенсії.

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Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», особам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, гарантується пенсія на рівні не менше 40% мінімальної заробітної плати.

У 2026 році для отримання такої гарантії чоловіки повинні мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — не менше 30 років.

Оскільки з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8 647 гривень, мінімальний гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів складає 4 213 гривень. Якщо фактична пенсійна виплата нижча за цю суму, Пенсійний фонд має провести відповідний перерахунок.

Хто може отримати доплату

Перерахунок здійснюється автоматично для непрацюючих пенсіонерів, які отримують:

  • пенсію за віком;
  • пенсію по інвалідності;
  • пенсію у зв'язку з втратою годувальника;
  • пенсію за вислугу років.

Якщо пенсіонер офіційно працює або зареєстрований як фізична особа-підприємець, підвищений розмір пенсії почне виплачуватися лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Окрім гарантованої мінімальної пенсії після 65 років, законодавством передбачені щомісячні компенсаційні виплати залежно від віку пенсіонера:

  • після досягнення 70 років — 300 гривень;
  • після 75 років — 456 гривень;
  • після 80 років — 570 гривень.

Такі надбавки призначаються автоматично з дня досягнення відповідного віку. У місяці, коли пенсіонер святкує день народження, доплата виплачується пропорційно кількості днів після цієї дати.

Водночас право на вікову доплату мають лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Якщо після досягнення 65-річного віку людина не має необхідних 35 років страхового стажу (для чоловіків) або 30 років (для жінок), гарантований мінімальний розмір пенсії у 40% мінімальної зарплати їй не встановлюється. Натомість вони можуть отримувати державну соціальну допомогу. У 2026 році її базовий розмір становить 2 595 грн, але фактична сума визначається індивідуально з урахуванням доходів сім'ї.

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