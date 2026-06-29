Национальная школа судей опубликовала дайджест образовательных мероприятий на июль
Национальная школа судей опубликовала дайджест образовательных мероприятий на июль 2026 года и приглашает судей, помощников судей, работников аппаратов судов и сотрудников Службы судебной охраны принять участие в учебных мероприятиях.
Дайджест образовательных мероприятий содержит, в частности, тренинги, вебинары, семинары, дистанционные курсы для судей, помощников судей и работников аппаратов судов и т. д.
Также были названы ключевые события месяца:
6 июля — семинар «Актуальные подходы Верховного Суда в уголовном судопроизводстве».
10 июля — семинар-практикум «Институт обеспечения иска как эффективный механизм защиты прав в гражданском судопроизводстве».
Дайджест всех образовательных мероприятий, которые пройдут в июле 2026 года, обнародован по ссылке.
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