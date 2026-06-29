Тарифы на свет, газ и воду: сколько придется платить с 1 июля

С 1 июля тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений, в то же время в ряде городов вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение.

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У липні 2026 года украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВт·ч. Пересмотра стоимости электроэнергии для бытовых потребителей не произошло, и этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Как известно, правительство приняло решение продлить действие действующего тарифа, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на домохозяйства. Таким образом, цена составит 4,32 грн за 1 кВт·ч.

В то же время для отдельных категорий потребителей в отопительный сезон будет действовать льготный тариф. С 1 октября по 30 апреля владельцы жилья с электроотоплением смогут оплачивать электроэнергию по цене 2,64 грн за 1 кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2 000 кВт·ч.

В случае превышения этого объема весь потребленный объем электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу — 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Льготный тариф распространяется только на домохозяйства, где электроэнергия используется как основной источник отопления. Это касается:

частных домов и квартир с электроотоплением;

многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Тариф на газ в июле

Не изменится в июле и стоимость природного газа для бытовых потребителей, являющихся клиентами «Нафтогаза». Для них, как и прежде, будет действовать тариф 7,96 грн за кубометр.

Компания сообщила, что тарифный план «Фиксированный», которым пользуются около 98% бытовых потребителей газа, продлен до 30 апреля 2027 года.

Таким образом, в ближайшее время украинцам не придется платить больше ни за электроэнергию, ни за природный газ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в ряде украинских городов и громад дорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Десятки водоканалов объявили о намерении пересмотреть тарифы, объясняя это ростом производственных расходов, затрат на электроэнергию, оплату труда и необходимостью модернизации изношенных сетей. В некоторых громадах совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение уже превысил 100 грн за кубометр.

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