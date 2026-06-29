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Тарифы на свет, газ и воду: сколько придется платить с 1 июля

19:34, 29 июня 2026
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С 1 июля тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений, в то же время в ряде городов вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение.
Тарифы на свет, газ и воду: сколько придется платить с 1 июля
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У липні 2026 года украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВт·ч. Пересмотра стоимости электроэнергии для бытовых потребителей не произошло, и этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

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Как известно, правительство приняло решение продлить действие действующего тарифа, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на домохозяйства. Таким образом, цена составит 4,32 грн за 1 кВт·ч.

В то же время для отдельных категорий потребителей в отопительный сезон будет действовать льготный тариф. С 1 октября по 30 апреля владельцы жилья с электроотоплением смогут оплачивать электроэнергию по цене 2,64 грн за 1 кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2 000 кВт·ч.

В случае превышения этого объема весь потребленный объем электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу — 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Льготный тариф распространяется только на домохозяйства, где электроэнергия используется как основной источник отопления. Это касается:

  • частных домов и квартир с электроотоплением;
  • многоквартирных домов, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Тариф на газ в июле

Не изменится в июле и стоимость природного газа для бытовых потребителей, являющихся клиентами «Нафтогаза». Для них, как и прежде, будет действовать тариф 7,96 грн за кубометр.

Компания сообщила, что тарифный план «Фиксированный», которым пользуются около 98% бытовых потребителей газа, продлен до 30 апреля 2027 года.

Таким образом, в ближайшее время украинцам не придется платить больше ни за электроэнергию, ни за природный газ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в ряде украинских городов и громад дорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Десятки водоканалов объявили о намерении пересмотреть тарифы, объясняя это ростом производственных расходов, затрат на электроэнергию, оплату труда и необходимостью модернизации изношенных сетей. В некоторых громадах совокупный тариф на водоснабжение и водоотведение уже превысил 100 грн за кубометр.

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Украина электроэнергия свет газ коммунальные услуги вода

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