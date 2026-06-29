На Львівщині сторож школи п'яним зґвалтував дитину, поки мати була на городі

45-річного сторожа сільської школи підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

фото: прокуратура

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На Львівщині взяли під варту 45-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Як повідомили у прокуратурі, подія сталася наприкінці червня в одному із сіл Стрийського району. Підозрюваний був знайомим родини та періодично допомагав матері дівчинки по господарству. Скориставшись моментом, коли жінка відійшла на город, а дитина залишилася на подвір'ї сама, нетверезий чоловік вчинив насильство. Аби дівчинка не кричала, він залякував її погрозами розповісти про все однокласникам.

Свідком злочину стала мати потерпілої, яка негайно звернулася до правоохоронних органів. Чоловіка затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим виявився раніше не судимий односелець – різноробочий та сторож місцевої школи.

Йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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