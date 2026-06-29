  1. В Україні

На Львівщині сторож школи п'яним зґвалтував дитину, поки мати була на городі

23:15, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
45-річного сторожа сільської школи підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
На Львівщині сторож школи п'яним зґвалтував дитину, поки мати була на городі
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині взяли під варту 45-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у прокуратурі, подія сталася наприкінці червня в одному із сіл Стрийського району. Підозрюваний був знайомим родини та періодично допомагав матері дівчинки по господарству. Скориставшись моментом, коли жінка відійшла на город, а дитина залишилася на подвір'ї сама, нетверезий чоловік вчинив насильство. Аби дівчинка не кричала, він залякував її погрозами розповісти про все однокласникам.

Свідком злочину стала мати потерпілої, яка негайно звернулася до правоохоронних органів. Чоловіка затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим виявився раніше не судимий односелець – різноробочий та сторож місцевої школи.

 

Йому повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти насильство

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продаж корпоративних прав за номіналом: як уникнути 23% податків

Державна податкова служба роз’яснила, як правильно розрахувати інвестиційний прибуток з урахуванням курсових різниць та чи вважається транзакція між закордонними банками об’єктом оподаткування.

Велика Палата підтвердила стандарти справедливого суду: грошової компенсації від ЄСПЛ недостатньо для повної справедливої сатисфакції

Справедливий суд— це не лише формальна присутність у залі засідань, а реальна можливість сторін впливати на формування доказової бази.

Зупинення строків давності під час мобілізації: як зміняться строки давності для корупційних справ НАБУ і САП

Чи стане військова служба підставою для зупинення строків давності: аналіз законопроєкту № 15354.

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]