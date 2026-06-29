Во Львовской области сторож школы пьяным изнасиловал ребенка, пока мать была на огороде

45-летний сторож сельской школы подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.

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В Львовской области взяли под стражу 45-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в конце июня в одном из сел Стрыйского района. Подозреваемый был знакомым семьи и периодически помогал матери девочки по хозяйству. Воспользовавшись моментом, когда женщина отошла на огород, а ребенок остался во дворе один, нетрезвый мужчина совершил насилие. Чтобы девочка не кричала, он запугивал ее угрозами рассказать обо всем одноклассникам.

Свидетелем преступления стала мать потерпевшей, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанным оказался ранее не судимый односельчанин – разнорабочий и сторож местной школы.

Ему сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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