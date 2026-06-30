Недостаточно только инвалидности матери: апелляционный суд объяснил условия увольнения военнослужащего со службы

Восьмой апелляционный админсуд пересмотрел дело по иску военнослужащего, который просил признать противоправным отказ в его увольнении с военной службы в связи с необходимостью ухода за матерью с инвалидностью II группы.

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Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего, который обжаловал отказ командования воинской части в его увольнении с военной службы в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за матерью с инвалидностью II группы.

Суд пришел к выводу, что для увольнения по такому основанию недостаточно подтвердить инвалидность лица, нуждающегося в уходе. Военнослужащий также должен доказать отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут осуществлять такой уход, либо подтвердить, что такие родственники сами нуждаются в постоянном уходе в соответствии с заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии.

Суть дела

Военнослужащий, проходивший службу по призыву во время мобилизации, обратился к командиру воинской части с рапортом об увольнении на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основанием для увольнения он указал необходимость осуществления постоянного ухода за матерью, которой установлена II группа инвалидности.

К рапорту был приложен значительный пакет документов. Среди них — документы, подтверждающие родственные связи, установление матери II группы инвалидности, заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянной посторонней помощи и ухода, рекомендации по предоставлению социальных услуг по уходу на дому, акт обследования материально-бытовых условий, документы о составе семьи, а также документы в отношении других родственников матери.

Истец указывал, что кроме него других лиц, которые могли бы осуществлять уход за матерью, фактически нет. В подтверждение этого он представил документы, свидетельствующие о наличии у сестры, братьев матери и его сестры инвалидности, а также заключения врачебно-консультативных комиссий о том, что некоторые из них по состоянию здоровья не могут осуществлять уход за другими лицами.

После рассмотрения рапорта юридическая служба воинской части пришла к выводу, что представленные документы не подтверждают наличие всех предусмотренных законом оснований для увольнения. В частности, было указано, что у матери военнослужащего имеются другие родственники первой и второй степени родства, а представленные документы не подтверждают, что они сами нуждаются в постоянном уходе согласно заключениям МСЭК или ВКК. Кроме того, военнослужащему предложили предоставить соответствующие медицинские документы в отношении таких родственников и акт обследования семейного положения, утвержденный территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Рапорт был оставлен без реализации, после чего военнослужащий обратился в административный суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, и это решение было обжаловано в апелляционном порядке.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд отметил, что порядок увольнения военнослужащих в период действия военного положения определяется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе». Согласно подпункту «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 этого Закона военнослужащий, призванный во время мобилизации, может быть уволен по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Одним из таких оснований является необходимость осуществления постоянного ухода за одним из родителей либо родителями супруги (супруга), являющимся лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства либо если такие родственники сами нуждаются в постоянном уходе согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии, врачебно-консультативной комиссии либо решению экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Коллегия судей подчеркнула, что системный анализ приведенных норм свидетельствует о наличии трех обязательных условий для увольнения военнослужащего по этому основанию: необходимости осуществления постоянного ухода за одним из родителей, наличия у такого лица I или II группы инвалидности, а также отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход, либо подтверждения того, что они сами нуждаются в постоянном уходе согласно заключениям МСЭК или ВКК.

Суд установил, что военнослужащий подал командованию рапорт об увольнении вместе с документами, подтверждающими установление матери II группы инвалидности, заключениями врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянной посторонней помощи и ухода, рекомендациями о предоставлении социальной услуги по уходу на дому, а также документами в отношении других членов семьи.

Вместе с тем апелляционный суд обратил внимание, что правовое значение для разрешения спора имеют не только документы о состоянии здоровья матери, но и подтверждение того, что другие родственники не могут считаться лицами, способными осуществлять такой уход в понимании статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Анализируя Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины №1317, суд отметил, что законодательство четко разграничивает установление группы инвалидности и определение потребности лица в постоянном постороннем уходе.

Коллегия судей подчеркнула, что установление II группы инвалидности само по себе не означает возникновения потребности в постоянном постороннем уходе. В отличие от I группы инвалидности, для которой законодательством предусмотрена возможность установления потребности в постоянном постороннем наблюдении, уходе или помощи, основанием для установления II группы являются стойкие функциональные нарушения при сохраненной способности лица к самообслуживанию, которые не влекут необходимости в постоянном постороннем наблюдении, уходе либо помощи.

Суд также отметил, что понятия «посторонний уход» и «постоянный уход» не являются тождественными. Посторонний уход характеризует лицо, которое осуществляет уход, тогда как постоянный уход означает непрерывный уход за лицом, не способным к самообслуживанию.

Оценивая представленные истцом доказательства, апелляционный суд установил, что у матери военнослужащего имеются другие члены семьи первой и второй степени родства — дочь, братья и сестра.

Представленные заключения врачебно-консультативных комиссий подтверждают, что некоторые из этих родственников по состоянию здоровья не могут осуществлять уход за другими лицами. Кроме того, документы подтверждают установление им соответствующих групп инвалидности.

Однако, как подчеркнула коллегия судей, эти документы не содержат сведений о том, что указанные родственники сами нуждаются в постоянном уходе. Наличие инвалидности либо заключения о невозможности осуществлять уход за другими лицами не является тождественным установлению потребности лица в постоянном уходе.

Суд пришел к выводу по делу №380/24745/24, что закон связывает право военнослужащего на увольнение не с фактом инвалидности других родственников либо их неспособностью ухаживать за другими лицами, а именно с наличием подтвержденной в установленном порядке потребности этих лиц в постоянном уходе.

Поскольку истец не представил надлежащих и достаточных доказательств того, что другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе, а также не доказал отсутствие таких родственников, суд согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований для его увольнения с военной службы.

При таких обстоятельствах Восьмой апелляционный административный суд признал, что командование воинской части действовало в соответствии с требованиями законодательства, а решение суда первой инстанции принято с правильным применением норм материального и процессуального права. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

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