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У Держпраці пояснили, чи можна перераховувати зарплату працівника на рахунок іншої фізичної особи

13:17, 24 червня 2025
Закон не забороняє роботодавцю перераховувати заробітну плату працівника іншій фізичній особі, проте є нюанси.
У Держпраці пояснили, чи можна перераховувати зарплату працівника на рахунок іншої фізичної особи
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає,  чи можна перераховувати зарплату працівника на рахунок іншої фізичної особи.

Зазначається, що у законодавстві немає заборони для перерахування заробітної плати працівника на рахунок іншої фізичної особи.

Частиною 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через банки/небанківських надавачів платіжних послуг, які отримали право на відкриття і ведення обслуговування рахунків відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Для цього працівник має письмово повідомити (написати заяву) роботодавця про реквізити, за якими бажає отримувати зарплату та/або інші належні йому виплати.

Разом з тим слід зазначити, що ч. 1 ст. 25 Закону України «Про оплату праці» встановлено заборону будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

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Держпраці

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