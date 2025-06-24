Ракетный обстрел Днепропетровщины: есть погибшие и раненые, фото последствий

Серьезно поврежден поезд Одесса-Запорожье.

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РФ ракетами обстреляла Днепропетровскую область. В результате обстрелов в Днепре вспыхнул пожар, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, также под удар попал город Самар. Еще был серьезно поврежден поезд Одесса-Запорожье.

По данным ГСЧС, в Днепре в результате вражеских ударов, предварительно, 1 человек погиб, еще более 20 травмированы.

Также повреждена гражданская инфраструктура — общежитие, гимназия, админздание. Кроме того, изуродован поезд, ранены его пассажиры.

В городе Сама предварительно 2 человека погибли, 3 пострадали.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

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