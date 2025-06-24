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В Киеве адвокат организовал продажу поддельных документов об инвалидности за $7 тысяч

15:24, 24 июня 2025
Разоблачена преступная группа, участники которой помогали мужчинам избежать службы или уволиться из рядов ВСУ благодаря поддельным документам об инвалидности.
В Киеве адвокат организовал продажу поддельных документов об инвалидности за $7 тысяч
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В Киеве разоблачена преступная группа, участники которой за 7 тысяч долларов помогали мужчинам уклоняться от службы или увольняться из рядов ВСУ с помощью поддельных документов об инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным организовал схему адвокат. Он привлек еще 7 человек.

Установлено, что подозреваемые подделывали документы, позволявшие военнообязанным обращаться в органы социальной защиты населения или подразделения Пенсионного фонда Украины за удостоверением об установлении инвалидности для себя или членов своей семьи.

«Впоследствии мужчин, уже как лиц с инвалидностью, снимали с воинского учета по состоянию здоровья, а военнослужащие получали возможность уволиться с военной службы в связи с уходом за близким родственником с инвалидностью», — отметили в прокуратуре.

Так, «клиенты» предоставляли участникам организованной группы свои электронные подписи и пароли от личного кабинета Пенсионного фонда Украины, после чего злоумышленники оформляли все документы, направляя поддельные сопроводительные письма и медицинскую документацию в подразделения Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд, в свою очередь, направлял запросы в медицинские учреждения, якобы выдавшие эти документы, однако сначала поддельный ответ поступал от участников группы, а уже потом — от самих учреждений, которые сообщали, что никаких справок не выдавали.

Таким образом, за это время «клиенты» успевали воспользоваться льготами, полученными на основании фальсифицированных документов.

Стоимость таких услуг составляла 7 тысяч долларов, которые «клиенты» переводили на криптокошелек злоумышленников.

Организатору незаконной схемы — действующему адвокату — и семи членам преступной группы сообщено о подозрении. Они обеспечивали организацию незаконного переправления лиц через государственную границу Украины и препятствовали законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период путем подделки, сбыта и использования поддельных медицинских документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины).

На данный момент организатору и участникам группы сообщено о подозрении. У подозреваемых изъяты автомобили, в суд направлено ходатайство об их аресте.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники, причастные к совершению преступления.

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