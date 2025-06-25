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Всегда ли нужно отрабатывать 2 недели в случае увольнения — разъяснение

08:14, 25 июня 2025
Гоструда разъяснила особенности увольнения во время военного положения.
Всегда ли нужно отрабатывать 2 недели в случае увольнения — разъяснение
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, необходимо ли при увольнении по собственному желанию отрабатывать 2 недели.

Работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении, в соответствии со ст. 4 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Расторгнуть договор таким образом возможно в случае ведения боевых действий в районе предприятия и угрозы для жизни и здоровья работника.

Ранее в Гоструде разъяснили, что считается незаконным увольнением.

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