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Чи завжди потрібно відпрацьовувати 2 тижні у разі звільнення — роз’яснення

08:14, 25 червня 2025
Держраці роз’яснила особливості звільнення під час воєнного стану.
Чи завжди потрібно відпрацьовувати 2 тижні у разі звільнення — роз’яснення
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи необхідно в разі звільнення за власним бажанням відпрацьовувати 2 тижні.

Працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві  згідно із ст. 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Розірвати договір таким чином можливо у разі ведення бойових дій у районі підприємства та загрози для життя й здоров’я працівника.

Раніше у Держпраці роз’яснили, що вважається незаконним звільненням.

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звільнення Держпраці трудові відносини

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