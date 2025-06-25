Чи завжди потрібно відпрацьовувати 2 тижні у разі звільнення — роз’яснення

Держраці роз’яснила особливості звільнення під час воєнного стану.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи необхідно в разі звільнення за власним бажанням відпрацьовувати 2 тижні.

Працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві згідно із ст. 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Розірвати договір таким чином можливо у разі ведення бойових дій у районі підприємства та загрози для життя й здоров’я працівника.

Раніше у Держпраці роз’яснили, що вважається незаконним звільненням.

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