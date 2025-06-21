У Держпраці роз’яснили, що вважається незаконним звільненням

Звільнення визнається незаконним, якщо воно здійснене без підстав, передбачених законодавством.

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Східне міжрегіональне управління Держпраці звертає увагу на те, що звільнення працівника вважається незаконним у разі порушення вимог законодавства.

Якщо роботодавець не має законних підстав для звільнення або не дотримується встановленої процедури, таке звільнення буде визнано неправомірним.

Також порушенням є звільнення, яке має дискримінаційний або каральний характер — наприклад, за участь у страйках чи подання скарг.

Крім того, забороняється звільнення працівників, що належать до захищених категорій, таких як вагітні жінки, одинокі матері чи неповнолітні. Усі такі випадки можуть стати підставою для поновлення на роботі та стягнення компенсації.

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