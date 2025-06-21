РФ завдала масованого удару по Кременчуку — є влучання по енергетиці

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

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В ніч на 21 червня Кременчук та район атакували шахеди та ракети. Під ударом була енергетичні інфраструктура. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", - розповів Когут.

За даними місцевих каналів, дуже багато вибухів пролунало у Кременчуці, у місті багато пожеж. Протягом кількох годин місто зазнавало ударів з повітря, спочатку шахедами, а потім ракетами.

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