Практика судів
  1. В Україні

РФ завдала масованого удару по Кременчуку — є влучання по енергетиці

09:05, 21 червня 2025
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
РФ завдала масованого удару по Кременчуку — є влучання по енергетиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на 21 червня Кременчук та район атакували шахеди та ракети. Під ударом була енергетичні інфраструктура. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут. 

"У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", - розповів Когут.

За даними місцевих каналів, дуже багато вибухів пролунало у Кременчуці, у місті багато пожеж. Протягом кількох годин місто зазнавало ударів з повітря, спочатку шахедами, а потім ракетами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Кременчук обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців в Україні буде створюватися і працювати за кошти іноземних донорів

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

В кабінеті голови суду виявили «прослушку» – її встановили особи, які потрапили до суду під виглядом поліції охорони

В суді запідозрили, що поліцейські були не зовсім справжні та викликали інших поліцейських охорони.

«ДБР віднеслося до ВККС без поваги», але Вища рада правосуддя вирішила не загострювати конфлікт між ВККС та ДБР

Вища рада правосуддя так і не отримала відповіді, скільки часу Державне бюро розслідувань планує розслідувати кримінальні провадження стосовно ВККС.

Поріг для кримінальної відповідальності чиновників за недостовірне декларування збільшено з 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області