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РФ нанесла массированный удар по Кременчугу — есть попадания по энергетике

09:05, 21 июня 2025
Пока известно об одном пострадавшем человеке.
РФ нанесла массированный удар по Кременчугу — есть попадания по энергетике
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В ночь на 21 июня Кременчуг и район атаковали шахеды и ракеты. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести", - рассказал Когут.

По данным местных каналов, очень много взрывов раздалось в Кременчуге, в городе много пожаров. В течение нескольких часов город перенес удары с воздуха, сначала шахедами, а затем ракетами.

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Кременчуг обстрел

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