В Черкасском апелляционном суде напомнили, какая ответственность за проявление неуважения к суду

Что относится к проявлениям неуважения к суду и какой штраф за это возможен — розъяснение.

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В Черкасском апелляционном суде напомнили, какая ответственность предусмотрена за проявление неуважения к суду

Административная ответственность за проявление неуважения к суду предусмотрена статьей 185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

К проявлениям неуважения относятся, например:

нарушение порядка во время проведения судебного заседания;

совершение действий, свидетельствующих о явном пренебрежении судом и установленными в суде правилами;

неисполнение сторонами распоряжений председательствующего;

злостное уклонение от явки в суд лиц, без которых невозможен рассмотрение дела, и т.п.

В случае совершения одного из указанных действий суд обязан инициировать производство по делу об административном правонарушении.

Указанное производство включает следующие стадии:

возбуждение дела об административном правонарушении;

рассмотрение дела об административном правонарушении;

исполнение постановления по делу об административном правонарушении.

Вопрос о привлечении участника дела или иного лица, присутствующего в зале судебного заседания, к ответственности за проявление неуважения к суду судья решает немедленно, без составления протокола об административном правонарушении, после совершения правонарушения (для чего в судебном заседании по делу объявляется перерыв) или после окончания судебного заседания.

С момента объявления судом перерыва в судебном разбирательстве для рассмотрения вопроса о привлечении лица к ответственности за проявление неуважения к суду судья руководствуется положениями ст. 276–285 КУоАП, которые определяют общий порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях и вынесения постановлений по ним.

Дело об административном правонарушении рассматривает судья-докладчик из состава суда, который рассматривает дело, в ходе слушания которого совершено правонарушение, предусмотренное статьей 185-3 КУоАП.

В отличие от общего правила (согласно которому копия постановления вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, в течение трех дней), при рассмотрении производства по статье 185-3 КУоАП копия постановления вручается сразу на месте совершения правонарушения.

Сумма штрафа, определённая судом по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 185-3 КУоАП, должна быть уплачена нарушителем не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления о оставлении жалобы без удовлетворения. В случае неуплаты штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 307 КУоАП, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, месту его работы или местонахождению его имущества.

В постановлении суда, помимо размера штрафа, наложенного на нарушителя, возможно определение двойного размера суммы штрафа для его последующего принудительного взыскания органами государственной исполнительной службы.

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