Согласование сторонами в мировом соглашении условия о рассрочке платежей не является рассрочкой исполнения судебного решения

Мировое соглашение, предусматривающее условия поэтапного погашения задолженности, не может подменять собой судебное решение о рассрочке исполнения решения суда — Верховный Суд.

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Возможность установления графика платежей, в том числе за пределами годичного срока, не запрещена ХПК Украины как условие для утверждения мирового соглашения и является выражением согласованной воли сторон на основе взаимных уступок, исходя из их собственных интересов.

Поэтому ошибочным является отождествление согласования сторонами в мировом соглашении условия о рассрочке платежей (ст. 192 ХПК Украины) с рассрочкой исполнения судебного решения, вступившего в законную силу (ст. 331 ХПК Украины).

Так, определением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 18.11.2024 удовлетворено ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения по делу № 917/141/24. Утверждено мировое соглашение по делу, заключенное между Исполнительным комитетом Щербановского сельского совета Полтавского района Полтавской области и ООО «Строительная компания «Комбинат производственных предприятий» в редакции, изложенной в резолютивной части этого определения. Признано недействительным решение Хозяйственного суда Полтавской области от 16.05.2024, производство по делу закрыто.

Исследовав условия поданного мирового соглашения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что изложенные в нем положения свидетельствуют о том, что ответчик уплатит весь объем задолженности, являющийся предметом спора по делу № 917/141/24, в пользу истца, а также о том, что стороны достигли согласия как по вопросу компенсации ответчиком органу прокуратуры уплаченного судебного сбора за подачу иска, так и относительно поэтапного порядка погашения задолженности.

С полным текстом определения Восточного апелляционного хозяйственного суда от 18 ноября 2024 года по делу № 917/141/24 можно ознакомиться по ссылке.

Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда постановлением от 06.06.2025 поддержал правовую позицию суда апелляционной инстанции, указав, что согласование сторонами в данном деле в мировом соглашении поэтапного погашения всего объема заявленной истцом задолженности с использованием фактической рассрочки на срок, превышающий один год, не является нарушением ст. 192 ХПК Украины.

Объединенная палата сочла обоснованными выводы суда апелляционной инстанции о том, что такой подход обеспечит стабильное поступление средств в бюджет и отвечает интересам государства, а поэтапная уплата задолженности направлена на выполнение обязательств без риска прекращения деятельности ответчика, что имеет важное значение для сохранения поступлений от его деятельности и дальнейшего обеспечения интересов государства.

Кроме того, объединенная палата пришла к выводу о необходимости отступления от вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда от 05.02.2025 по делу № 917/1291/23 о том, что мировое соглашение, предусматривающее условия поэтапного погашения задолженности, не может подменять собой судебное решение (определение) о рассрочке исполнения решения суда.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 6 июня 2025 года по делу № 917/141/24 можно ознакомиться по ссылке.

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