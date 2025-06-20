Узгодження сторонами в мировій угоді умови про розстрочення платежів не є розстроченням виконання судового рішення

Мирова угода, яка передбачає умови щодо поетапного погашення заборгованості, не може підміняти собою судове рішення про розстрочення виконання рішення суду, — Верховний Суд.

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Можливість встановлення графіку платежів, у тому числі поза межами річного строку, не заборонено ГПК України як умови для затвердження мирової угоди та є виявленням взаємоузгодженої волі сторін на підставі взаємних поступок, виходячи з їх власних інтересів.

А тому помилковим є ототожнення узгодження сторонами мирової угоди умови про розстрочення платежів (ст. 192 ГПК України) та розстрочення виконання судового рішення, яке набрало законної сили (ст. 331 ГПК України)

Так, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 18.11.2024 задоволено клопотання сторін про затвердження мирової угоди у справі № 917/141/24. Затверджено мирову угоду у справі, укладену між Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» в редакції, викладеній в резолютивній частині цієї ухвали. Визнано нечинним рішення Господарського суду Полтавської області від 16.05.2024, провадження у справі закрито.

Дослідивши умови поданої мирової угоди, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що наведені умови угоди свідчать про те, що відповідачем буде сплачений весь обсяг заборгованості, який становить предмет спору у справі №917/141/24, перед позивачем, а також про те, що сторони дійшли згоди як про компенсацію відповідачем органу прокуратури сплаченого судового збору за подання позовної заяви, так і про поетапний порядок погашення заборгованості.

З повним текстом ухвали Східного апеляційного господарського суду від 18 листопада 2024 року у справі № 917/141/24 можна ознайомитися за посиланням.

Верховний Суд у складі об’єднаної палати Касаційного господарського суду постановою від 6.06.2025 підтримав правову позицію суду апеляційної інстанції, зазначивши, що погодження сторонами у цій справі в мировій угоді поетапного погашення всього обсягу заявленої позивачем заборгованості з використанням фактичного розстрочення погашення боргу на строк, що перевищує один рік, не є порушенням ст. 192 ГПК України.

Об’єднана палата вважала правильними висновки суду апеляційної інстанції про те, що такий підхід забезпечить стабільне надходження коштів до бюджету та відповідає інтересам держави, а поетапна сплата заборгованості спрямована на забезпечення виконання зобов’язань без ризику припинення діяльності відповідача, що має важливе значення для збереження надходжень від його діяльності та подальшого забезпечення інтересів держави.

Крім того, об'єднана палата дійшла висновку про необхідність відступити від висновку, викладеного в постанові Верховного Суду від 5.02.2025 у справі № 917/1291/23 про те, що мирова угода, яка передбачає умови щодо поетапного погашення заборгованості, не може підміняти собою судове рішення (ухвалу) про розстрочення виконання рішення суду.

З повним текстом постанови Верховного Суду від 6 червня 2025 року у справі № 917/141/24 можна ознайомитися за посиланням.

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