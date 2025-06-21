В Гоструда разъяснили, что считается незаконным увольнением

Увольнение признается незаконным, если оно совершено без оснований, предусмотренных законодательством.

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Восточное межрегиональное управление Гоструда обращает внимание на то, что увольнение работника считается незаконным в случае нарушения требований законодательства.

Если работодатель не имеет законных оснований для увольнения или не соблюдает установленную процедуру, такое увольнение будет признано неправомерным.

Также нарушением является увольнение, которое носит дискриминационный или карательный характер — например, за участие в забастовках или подачу жалоб.

Кроме того, запрещается увольнение работников, принадлежащих к защищенным категориям, таким как беременные женщины, одинокие матери или несовершеннолетние. Все такие случаи могут стать основанием для возобновления на работе и компенсации.

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