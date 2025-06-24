Нетверезий водій спричинив ДТП у Миколаєві: є постраждалі

Водію обрали запобіжний захід.

Фото: поліція у Миколаївській області

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Центральний районний суд Миколаєва застосував запобіжний захід до 36-річного місцевого мешканця, який систематично порушував правила дорожнього руху і вчинив ДТП з важкими наслідками. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, підозрюваний в денний час доби, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався за кермом автомобіля ВАЗ в Миколаєві. Попереду в попутному напрямку їхав автомобіль Honda, водійка якого ввімкнула лівий покажчик повороту та почала виконувати маневр.

Підозрюваний почав здійснювати обгон, на ділянці, де це заборонено, внаслідок чого відбулось зіткнення з автомобілем Honda. Водій ВАЗу продовжив рух та зіштовхнувся з мотоциклом, який рухався назустріч.

Після цього, водій залишив місце пригоди.

Внаслідок ДТП, пасажирка мотоциклу отримала важку травму голови і на момент розгляду клопотання перебувала в реанімаційному відділенні лікарні в стані коми.

У судовому засіданні підозрюваний визнав провину, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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