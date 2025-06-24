Військовослужбовця затримали за організацію каналу втечі СЗЧшників за кордон до Молдови

Військовий пропонував втікачам з армії шлях через річку Дністер.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою України затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови осіб, що самовільно залишили військові частини. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У квітні 2025 року підозрюваний планував утекти за кордон і звернувся до прикордонника з пропозицією надати дані про графіки чергувань та допомогти перетнути кордон через річку Дністер на гумовому човні. За це він запропонував хабар у розмірі 2,5 тис. доларів США, обіцяючи також залучити інших військових у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини) як клієнтів.

Прикордонник повідомив правоохоронців про протиправну пропозицію. 18 червня 2025 року військовослужбовця затримали під час передачі коштів. Йому висунули підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 302 тис. гривень.

За цією статтею підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.