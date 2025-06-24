Военнослужащего задержали за организацию канала побега СЗЧшников за границу в Молдову

Военный предлагал беглецам из армии путь через реку Днестр.

Фото: ГБР

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Работники Государственного бюро расследований совместно с Государственной пограничной службой Украины задержали военнослужащего, который пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову лиц, самовольно оставивших воинские части. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В апреле 2025 года подозреваемый планировал сбежать за границу и обратился к пограничнику с предложением предоставить данные о графиках дежурств и помочь пересечь границу через реку Днестр на резиновой лодке. За это он предложил взятку в размере 2,5 тыс. долларов США, обещая также привлечь других военных в статусе СЗЧ (самовольное оставление части) в качестве клиентов.

Пограничник сообщил правоохранителям о противоправном предложении. 18 июня 2025 года военнослужащего задержали во время передачи средств. Ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 302 тыс. гривен.

По этой статье подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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