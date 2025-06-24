В галерее Уффици мужчина так позировал для мема, что повредил полотно 300-летней картины

Во Флоренции посетитель ради вирусного ролика испортил произведение 1712 года.

Фото: The Guardian

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Во флорентийской галерее Уффици посетитель повредил портрет тосканского принца Фердинандо Медичи, созданный в 1712 году художником Антоном Доменико Габбиани. Инцидент произошел, когда мужчина, пытаясь сделать мем для социальных сетей, споткнулся и упал на картину, сообщает The Guardian.

Видеозапись с камер наблюдения, обнародованная итальянскими СМИ, зафиксировала момент, когда посетитель откинулся назад и повредил полотно, оставив на нем разрыв. Полиция установила личность виновника и передала дело в судебные органы.

Картину изъяли для реставрации, а выставку, где она экспонировалась вместе с примерно 150 шедеврами XVIII века, в том числе работами Гои, Тьеполо и Каналетто, закрыли до 2 июля. Ожидается, что после завершения ремонта картина вернется на экспозицию.

Директор музея Симоне Верде отметил, что проблема посетителей, которые приходят в музеи ради селфи или мемов, является распространенной. В связи с этим галерея Уффици рассматривает возможность введения новых ограничений на поведение посетителей.

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