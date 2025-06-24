В галереї Уффіці чоловік так позував для мему, що пошкодив полотно 300-річної картини

У Флоренції відвідувач заради вірусного ролика зіпсували твір 1712 року.

Фото: The Guardian

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У флорентійській галереї Уффіці відвідувач пошкодив портрет тосканського принца Фердинандо Медічі, створений у 1712 році художником Антоном Доменіко Габбіані. Інцидент стався, коли чоловік, намагаючись зробити мем для соціальних мереж, перечепився і впав на картину, повідомляє The Guardian.

Відеозапис із камер спостереження, оприлюднений італійськими ЗМІ, зафіксував момент, коли відвідувач відкинувся назад і пошкодив полотно, залишивши на ньому розрив. Поліція встановила особу винуватця та передала справу до судових органів.

Картину вилучили для реставрації, а виставку, де вона експонувалася разом із приблизно 150 шедеврами XVIII століття, зокрема роботами Гої, Тьєполо та Каналетто, закрили до 2 липня. Очікується, що після завершення ремонту картина повернеться на експозицію.

Директор музею Сімоне Верде зазначив, що проблема відвідувачів, які приходять до музеїв заради селфі чи мемів, є поширеною. У зв’язку з цим галерея Уффіці розглядає можливість запровадження нових обмежень на поведінку відвідувачів.

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