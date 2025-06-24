Земельні спори та спори щодо захисту права власності: опубліковано огляд практики ВП ВС за квітень – травень 2025 року

Верховний Суд опублікував дайджест судової практики ВП ВС за квітень – травень 2025 року.

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Верховний Суд представив дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у квітні – травні 2025 року.

Дайджест охоплює правові висновки Великої Палати ВС у спорах:

що виникають із земельних правовідносин (щодо права обласної (військової) адміністрації вимагати розірвання договору тимчасового довгострокового користування лісовою ділянкою, навіть якщо вона не є стороною договору);

щодо захисту права власності (про розмежування поділу майна та виділу частки зі спільної власності, визначення наслідків для колишніх співвласників цього майна, зокрема й щодо підстав припинення права спільної власності);

пов’язаних із нарахуванням суддівської винагороди (щодо припинення її виплати судді, призваному на військову службу під час мобілізації);

щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного (приватного) виконавця (про відсутність підстав зняття арешту з майна після повернення виконавчого документа стягувачу) тощо.

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