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Земельні спори та спори щодо захисту права власності: опубліковано огляд практики ВП ВС за квітень – травень 2025 року

14:29, 24 червня 2025
Верховний Суд опублікував дайджест судової практики ВП ВС за квітень – травень 2025 року.
Земельні спори та спори щодо захисту права власності: опубліковано огляд практики ВП ВС за квітень – травень 2025 року
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Верховний Суд представив дайджест судової практики Великої Палати ВС, який охоплює рішення, внесені до ЄДРСР у квітні – травні 2025 року.

Дайджест охоплює правові висновки Великої Палати ВС у спорах:

  • що виникають із земельних правовідносин (щодо права обласної (військової) адміністрації вимагати розірвання договору тимчасового довгострокового користування лісовою ділянкою, навіть якщо вона не є стороною договору);
  • щодо захисту права власності (про розмежування поділу майна та виділу частки зі спільної власності, визначення наслідків для колишніх співвласників цього майна, зокрема й щодо підстав припинення права спільної власності);
  • пов’язаних із нарахуванням суддівської винагороди (щодо припинення її виплати судді, призваному на військову службу під час мобілізації);
  • щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного (приватного) виконавця (про відсутність підстав зняття арешту з майна після повернення виконавчого документа стягувачу) тощо.

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Верховний Суд судова практика Велика Палата Верховного Суду

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