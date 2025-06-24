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Ситуація Avesterra Group: чому будь-який український бізнес може опинитись у зоні ризику

13:30, 24 червня 2025
Юрист Avesterra Group: в Україні ледь не зупинили роботу критично важливого підприємства.
Ситуація Avesterra Group: чому будь-який український бізнес може опинитись у зоні ризику
Фото: rbc.ua
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З грудня 2024 року компанія Avesterra Group знаходиться під перевірками з боку правоохоронних органів та залучених ними фахівців інших державних установ в рамках кримінального провадження, ініційованого колишнім топ-менеджером. 

Про це пише у своїй колонці для видання РБК-Україна юрист Avesterra Group Станіслав Нестеренко.  

«Те, що зараз відбувається навколо Avesterra Group – це ніщо інше як бажання однієї людини поквитатися з інвесторами компанії руками СБУ.  Олексій Коваленко надав Службі безпеки України свідчення, що він колись від когось чув про поставки Володимир-Волинською птахофабрикою курятини до так званої ЛНР. Це не відповідає дійсності і правоохоронці це знають, але є свідчення і їм нічого не залишається як відкрити кримінальне провадження», —  зазначив Станіслав Нестеренко.

Він нагадав, що ще у 2017 році колишній топ-менеджер позичив у компанії на власні проєкти понад 25 млн грн. Замість того, щоб повернути гроші, він звинуватив компанію у поставках курятини в так звану ЛНР. На підставі цих звинувачень у серпні 2024 року СБУ відкрила кримінальне провадження  за статтею 111-2 Кримінального кодексу України. 

«Доказів продажу курятини в самопроголошену ЛНР силовики не знайшли із зрозумілих причин, бо таких поставок не було. Але правоохоронці вирішили перевірити не тільки це, а практично все — дотримання трудового законодавства, законодавства з безпеки праці, і навіть вплив підприємства на екологію. Силовики також проводили обшуки у домівках наших працівників, вилучали особисту техніку. Ці всі дії нічого не дали. Жодних порушень виявлено не було», — зазначає Станіслав Нестеренко.  

Він також повідомив, що через рішення Солом’янського районного суду Києва заборонити птахофабриці використовувати поля фільтрації вона опинилась на грані зупинки. За словами юриста, врятувало лише те, що на той момент компанія запустила новий цех з виробництва м’яса птиці, який не потребує використання полів фільтрації. В іншому випадку 1500 працівників фабрики залишились би без роботи.  

Нестеренко підкреслив, що таке рішення могло б нанести значної шкоди не лише птахофабриці, її працівникам і їхнім родинам, а й державі. Адже підприємство визнано критично важливим для забезпечення продовольчої безпеки України і має значний вплив на цінову ситуацію на ринку мʼяса птиці. 

Також він наголосив, що таким чином в зоні ризику опинитись у подібній ситуації може будь-який бізнес в Україні. 

Avesterra Group — українська група компаній у галузі птахівництва та агропереробки з повним виробничим циклом — від вирощування сільськогосподарських культур до виробництва м’яса птиці. Компанія інвестує в сучасні технології, виробляє якісну курятину під брендами «Епікур», «Чебатурочка» та Delika, щорічно забезпечуючи до 60 тис. тонн продукції. Компанія посідає 4 місце за обсягом виробництва м’яса птиці в України. Сьогодні в компанії працює понад 1500 фахівців. 

Компанія Avesterra Group була створена 1 березня 2025 року, обʼєднавши під одним брендом підприємства: АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія», ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», ТзОВ «Стир Агро-М», ТзОВ “Агротехсервіс-А». Avesterra Group сучасне українське підприємство, яке забезпечує якісну, безпечну та доступну продукцію для мільйонів українських родин. 

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бізнес юрист

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