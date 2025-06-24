Ситуация Avesterra Group: почему любой украинский бизнес может оказаться в зоне риска

Юрист Avesterra Group: в Украине едва не остановили работу критически важного предприятия.

Фото: rbc.ua

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С декабря 2024 года компания Avesterra Group находится под проверками со стороны правоохранительных органов и привлеченных ими специалистов других государственных учреждений в рамках уголовного производства, инициированного бывшим топ-менеджером.

Об этом пишет в своей колонке для издания РБК-Украина юрист Avesterra Group Станислав Нестеренко.

«То, что сейчас происходит вокруг Avesterra Group – это ничто иное как желание одного человека поквитаться с инвесторами компании руками СБУ. Алексей Коваленко предоставил Службе безопасности Украины свидетельства, что он когда-то от кого-то слышал о поставках Владимир-Волынской птицефабрикой курятины в так называемую ЛНР. Это не соответствует действительности, и правоохранители это знают, но есть свидетельства, и им ничего не остается, как открыть уголовное производство», — отметил Станислав Нестеренко.

Он напомнил, что еще в 2017 году бывший топ-менеджер занял у компании на собственные проекты более 25 млн грн. Вместо того чтобы вернуть деньги, он обвинил компанию в поставках курятины в так называемую ЛНР. На основании этих обвинений в августе 2024 года СБУ открыла уголовное производство по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

«Доказательств продажи курятины в самопровозглашенную ЛНР силовики не нашли по понятным причинам, потому что таких поставок не было. Но правоохранители решили проверить не только это, а практически все — соблюдение трудового законодательства, законодательства по безопасности труда, и даже влияние предприятия на экологию. Силовики также проводили обыски в домах наших сотрудников, изымали личную технику. Все эти действия ничего не дали. Никаких нарушений выявлено не было», — отмечает Станислав Нестеренко.

Он также сообщил, что из-за решения Соломенского районного суда Киева запретить птицефабрике использовать поля фильтрации она оказалась на грани остановки. По словам юриста, спасло лишь то, что на тот момент компания запустила новый цех по производству мяса птицы, который не требует использования полей фильтрации. В противном случае 1500 работников фабрики остались бы без работы.

Нестеренко подчеркнул, что такое решение могло бы нанести значительный ущерб не только птицефабрике, ее работникам и их семьям, но и государству. Ведь предприятие признано критически важным для обеспечения продовольственной безопасности Украины и имеет значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке мяса птицы.

Также он подчеркнул, что таким образом в зоне риска оказаться в подобной ситуации может любой бизнес в Украине.

Avesterra Group — украинская группа компаний в области птицеводства и агропереработки с полным производственным циклом — от выращивания сельскохозяйственных культур до производства мяса птицы. Компания инвестирует в современные технологии, производит качественную курятину под брендами «Эпикур», «Чебатурочка» и Delika, ежегодно обеспечивая до 60 тыс. тонн продукции. Компания занимает 4 место по объему производства мяса птицы в Украине. Сегодня в компании работает более 1500 специалистов.

Компания Avesterra Group была создана 1 марта 2025 года, объединив под одним брендом предприятия: АО «Владимир-Волынская аграрная компания», ООО «Луцкая аграрная компания», ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика», ООО «Стырь Агро-М», ООО «Агротехсервис-А». Avesterra Group — современное украинское предприятие, которое обеспечивает качественную, безопасную и доступную продукцию для миллионов украинских семей.

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