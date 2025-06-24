Верховная Рада, исходя из имеющихся финансово-экономических возможностей государства, может изменить размер выплат лицам с инвалидностью вследствие войны – ВП ВС

Большая Палата Верховного Суда указала, что если выплата конкретно не определена в Конституции, в условиях военного положения Верховная Рада имеет право уменьшать ее размер, а также делегировать Кабмину полномочия по определению ее размера.

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Ежегодная разовая денежная выплата лицам с инвалидностью вследствие войны носит вспомогательный и стимулирующий характер и не является основным источником средств для существования граждан. Поскольку эта выплата установлена законом и конкретно не определена в Конституции Украины как составляющая права на социальную защиту, в условиях военного положения Верховная Рада имеет право изменять порядок и размер такой выплаты путем уменьшения, а также делегировать полномочия по определению ее размера Кабинету Министров в пределах бюджетных ассигнований.

На это указала Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 14 мая 2025 года по делу №440/14216/23.

Обстоятельства дела

Истец, лицо с инвалидностью вследствие войны II группы, обжаловал действия пенсионного органа, который в 2023 году выплатил ему ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере 2900 грн в соответствии с постановлением КМУ от 21 июля 2023 года № 754 «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований». В то время как, по мнению истца, он имел право на помощь в размере восьми минимальных пенсий по возрасту – 16 744 грн согласно статье 13 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (Закон № 3551-ХІІ).

КАС ВС удовлетворил иск, указав, что Закон от 20 марта 2023 года № 2983-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» (далее – Закон № 2983-IX), которым уменьшен размер помощи и переданы полномочия по ее определению КМУ, не соответствует Конституции Украины и привел к сужению существующих социальных прав, что противоречит статье 22 Конституции Украины.

Правовое заключение ВП ВС

Большая Палата ВС, рассмотрев апелляционную жалобу, отметила, что предусмотренная ч. 5 статьи 13 Закона №3551-ХІІ ежегодная разовая денежная выплата лицам с инвалидностью вследствие войны является дополнительной государственной помощью, носит вспомогательный и стимулирующий характер и предоставляется с целью обеспечения создания надлежащих условий для жизнеобеспечения ветеранов войны, защиты их интересов в соответствии с социальной политикой государства в этой сфере.

Выплата этой государственной помощи установлена законом и не относится к составляющим конституционного права граждан на социальную защиту, определенным в статье 46 Конституции Украины, которые не могут быть отменены законом. Поэтому Верховная Рада как единственный законодательный орган власти в Украине, учитывая имеющиеся финансово-экономические возможности, путем принятия законов может изменить условия и порядок выплаты такой социальной льготы при условии соблюдения конституционных норм и принципов.

Приняв закон, ВРУ делегировала КМУ право устанавливать порядок и определять размер разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны, которая осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, что согласуется с полномочиями правительства Украины, определенными Конституцией Украины. Кроме того, в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, которые непосредственно участвуют в боевых действиях (членов их семей), а соответственно, на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

В таких обстоятельствах уменьшение размера одноразовой денежной выплаты, предусмотренной частью 5 статьи 13 Закона № 3551-ХІІ, вызвано объективными причинами, а именно: стремлением сбалансировать государственный бюджет с целью надлежащего финансирования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, которые своими непосредственными действиями осуществляют защиту суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Так, осуществив истцу денежную выплату в размере 2 900 грн, ГУ ПФУ применило правила ч. 5 статьи 13 Закона № 3551-ХІІ в редакции Закона №2983-ІХ, которая является действующей как на момент возникновения спорных правоотношений, так и на время разрешения дела, неконституционной не признавалась, что подтверждает то, что ГУ ПФУ действовало на основании, в пределах полномочий и способом, определенных законом.

По результатам рассмотрения дела Большая Палата ВС пришла к выводу, что поскольку действующее законодательство Украины не предусматривает выплату истцу разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в размере 8 минимальных пенсий по возрасту, решение КАС ВС подлежит отмене.

Автор: Наталя Мамченко

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