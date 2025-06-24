Германия передала Украине системы радиоэлектронной разведки от дронов

Украина получила современную технику для борьбы с БПЛА.

Фото: mvs.gov.ua

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Германия предоставила Украине современные системы радиоэлектронной разведки для усиления безопасности населения и критической инфраструктуры. Оборудование получили подразделения Министерства внутренних дел Украины, сообщила пресс-служба МВД.

В церемонии передачи приняли участие заместитель министра внутренних дел Василий Тетеря, посол Германии в Украине Мартин Егер и директор Департамента авиационной безопасности Сергей Науменко. Тетеря поблагодарил немецких партнеров за поддержку с первых дней полномасштабного вторжения России, подчеркнув: «Мы верим, что вы будете с нами до победы».

Посол Егер подтвердил преданность Германии поддержке Украины: «Германия с начала полномасштабного вторжения России оказывает помощь Украине в больших объемах. Эти системы распознавания дронов - только часть большой помощи. Они будут приносить большую пользу, и я рад убедиться в этом сегодня лично. Германия и в дальнейшем будет поддерживать украинцев и инвестировать в оборонную промышленность здесь, в Украине. Мы твердо стоим на вашей стороне».

Делегация также осмотрела украинские и иностранные беспилотники. Стороны подчеркнули важность сотрудничества для укрепления безопасности и обороны Украины, отметив, что партнерство с Германией является ключевым для защиты критической инфраструктуры и граждан.

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