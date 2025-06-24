Німеччина передала Україні системи радіоелектронної розвідки від дронів

Україна отримало сучасну техніку для боротьби з БПЛА.

Фото: mvs.gov.ua

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Німеччина надала Україні сучасні системи радіоелектронної розвідки для посилення безпеки населення та критичної інфраструктури. Обладнання отримали підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, повідомила пресслужба МВС.

У церемонії передачі взяли участь заступник міністра внутрішніх справ Василь Тетеря, посол Німеччини в Україні Мартін Єґер та директор Департаменту авіаційної безпеки Сергій Науменко. Тетеря подякував німецьким партнерам за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, наголосивши: «Ми віримо, що ви будете з нами до перемоги».

Посол Єґер підтвердив відданість Німеччини підтримці України: «Німеччина від початку повномасштабного вторгнення Росії надає допомогу Україні у великих обсягах. Ці системи розпізнавання дронів – тільки частина великої допомоги. Вони приноситимуть велику користь, і я радий пересвідчитися у цьому сьогодні особисто. Німеччина і надалі підтримуватиме українців та інвестуватиме в оборонну промисловість тут, в Україні. Ми твердо стоїмо на вашому боці».

Під час заходу гості ознайомилися з виставкою трофейної техніки, зокрема БПЛА типу «Шахед», а також ізолівськими системами сканування повітряного простору та радіоелектронної боротьби, які застосовуються МВС. Сергій Науменко зазначив: «Ці технології суттєво підвищують нашу обороноздатність, дозволяють своєчасно виявляти загрози та ефективно їм протидіяти. Ми високо цінуємо вашу допомогу і сподіваємося на подальшу співпрацю у зміцненні безпеки нашої держави».

Делегація також оглянула українські та іноземні безпілотники. Сторони підкреслили важливість співпраці для зміцнення безпеки та оборони України, зазначивши, що партнерство з Німеччиною є ключовим для захисту критичної інфраструктури та громадян.

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