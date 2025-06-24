Зеленський сподівається на зустріч з Трампом під час саміту НАТО

На разі команди домовляються про зустріч президентів США та України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня 2025 року. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

«Я планую. Чесно кажучи, я не знаю, що буде. Над цим працюють наші команди. Так, є плани зустрітися», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про можливу зустріч із Трампом, який раніше залишив саміт G7 достроково. На уточнення, чи є вже конкретна домовленість, президент додав, що команди обох лідерів узгоджують час.

Крім саміту НАТО, 24 червня в Гаазі заплановане засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

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