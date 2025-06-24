Зеленский надеется на встречу с Трампом во время саммита НАТО

На данный момент команды договариваются о встрече президентов США и Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который состоится 24-25 июня 2025 года. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Я планирую. Честно говоря, я не знаю, что будет. Над этим работают наши команды. Да, есть планы встретиться», - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом, который ранее покинул саммит G7 досрочно. На уточнение, есть ли уже конкретная договоренность, президент добавил, что команды обоих лидеров согласовывают время.

Кроме саммита НАТО, 24 июня в Гааге запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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