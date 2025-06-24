Земельные споры и споры по защите права собственности: опубликован обзор практики БП ВС за апрель – май 2025 года

Верховный Суд опубликовал дайджест судебной практики БП ВС за апрель – май 2025 года.

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Верховный Суд представил дайджест судебной практики Большой Палаты ВС, который охватывает решения, внесённые в ЕГРСР в апреле – мае 2025 года.

Дайджест охватывает правовые выводы Большой Палаты ВС в спорах:

которые возникают из земельных правоотношений (относительно права областной (военной) администрации требовать расторжения договора временного долгосрочного пользования лесным участком, даже если она не является стороной договора);

относительно защиты права собственности (о разграничении раздела имущества и выдела доли из совместной собственности, определении последствий для бывших сособственников этого имущества, в частности относительно оснований прекращения права совместной собственности);

связанных с начислением судейского вознаграждения (относительно прекращения его выплаты судье, призванному на военную службу во время мобилизации);

относительно рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного (частного) исполнителя (об отсутствии оснований снятия ареста с имущества после возврата исполнительного документа взыскателю) и тому подобное.

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