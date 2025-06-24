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Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Николаеве: есть пострадавшие

15:06, 24 июня 2025
Водителю избрали меру пресечения.
Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП в Николаеве: есть пострадавшие
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Центральный районный суд Николаева применил меру пресечения к 36-летнему местному жителю, который систематически нарушал правила дорожного движения и совершил ДТП с тяжёлыми последствиями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указывается, что подозреваемый в дневное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ в Николаеве. Впереди, в попутном направлении, двигался автомобиль Honda, водительница которого включила левый поворотник и начала выполнять манёвр.

Подозреваемый начал совершать обгон на участке, где это запрещено, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Honda. Водитель ВАЗа продолжил движение и столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу.

После этого водитель покинул место происшествия.

В результате ДТП пассажирка мотоцикла получила тяжёлую травму головы и на момент рассмотрения ходатайства находилась в реанимационном отделении больницы в состоянии комы.

На судебном заседании подозреваемый признал вину, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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ДТП Николаев авария

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