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У Києві адвокат організував продаж підроблених документів про інвалідність за $7 тисяч

15:24, 24 червня 2025
Викрито злочинну групу, учасники якої допомагали чоловікам уникнути служби чи звільнитися з лав ЗСУ завдяки підробленим документам про інвалідність.
У Києві адвокат організував продаж підроблених документів про інвалідність за $7 тисяч
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У Києві викрито злочинну групу, учасники якої за 7 тисяч доларів допомагали чоловікам уникнути служби чи звільнитися з лав ЗСУ завдяки підробленим документам про інвалідність. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними, організував схему адвокат. Він залучив ще 7 людей.

Встановлено, що підозрювані підробляли документи, які дозволяли військовозобов’язаним звернутися до органів соціального захисту населення або підрозділів Пенсійного фонду України за посвідченням про встановлення інвалідності собі чи членам своєї родини.

«Згодом вже як осіб з інвалідністю чоловіків виключали з військового обліку за станом здоров’я, а військовослужбовці мали змогу звільнитися з військової служби у зв’язку із доглядом за близьким родичем, що має інвалідність», — зазначили у прокуратурі.

Так, «клієнти» надавали учасникам організованої групи власні електронні підписи та паролі від особистого кабінету Пенсійного фонду України, після чого зловмисники займалися оформлення усіх документів, надсилаючи підроблені супровідні листи та медичну документацію до підрозділів Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд зі свого боку звертався із запитами до медичних установ, які нібито видали ці документи, однак спершу підроблену відповідь отримували від учасників організованої групи, а вже потім від установ, які повідомляли про те, що ніяких довідок не видавали.

Так, за цей проміжок часу «клієнти» вже встигали скористатися отриманими завдяки підробленим документам пільгами.

Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів, які «клієнти» перераховували на криптогаманець зловмисників.

Повідомлено про підозру організатору незаконної схеми – чинному адвокату та 7 членам організованої групи, які забезпечували організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом підроблення, збуту та подальшого використання підроблених медичних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Наразі організатору та учасникам групи повідомлено про підозру. Також у підозрюваних вилучені автомобілі та до суду скеровано клопотання про їх арешт.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває, встановлюються інші учасники причетні до вчинення злочину.

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