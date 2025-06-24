Ракетний обстріл Дніпропетровщини: є загиблі та поранені, фото наслідків

Серйозно пошкоджений потяг Одеса-Запоріжжя.

Фото: ДСНС

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РФ ракетами обстріляла Дніпропетровщину. Унаслідок обстрілів у Дніпрі спалахнула пожежа, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, також під удар потрапило місто Самар. Ще був серйозно пошкоджений потяг Одеса-Запоріжжя.

За даними ДСНС, у Дніпрі внаслідок ворожих ударів, попередньо, 1 людина загинула, ще понад 20 травмовані.



Також пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю. Крім того, понівечено потяг, поранені його пасажири.



У місті Сама попередньо 2 людини загинули, 3 постраждали.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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