З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото

З Ірану евакуювали 31 українця. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається», — розповіла одна з евакуйованих на імʼя Варвара.
Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.
«Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану», — розповіла інша евакуйована, яку звати Наталя.
Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.
В ГУР нагадали, що громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням.
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