Практика судів
  1. Фото
  2. / Суспільство

З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото

20:14, 24 червня 2025
Це завершальний етап повернення громадян України із зон підвищеної небезпеки.
З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З Ірану евакуювали 31 українця. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається», — розповіла одна з евакуйованих на імʼя Варвара.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

«Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану», — розповіла інша евакуйована, яку звати Наталя.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

В ГУР нагадали, що громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Іран евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Данило Гетманцев пообіцяв, що депутати зроблять так, щоб законопроект про реєстр банківських рахунків не порушував банківську таємницю

Наразі цей законопроект передбачає, що Податкова служба має право у порядку спецдоступу або електронної взаємодії надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю певним органам та особам.

За 2025 рік банки закрили рахунки внаслідок фінансового моніторингу 606 тисячам фізосіб – що далі

Банки закрили рахунки 606 тисячам громадян та 30 тисячам ФОПів в результаті фінмоніторингу – далі пропонується врегулювати ситуацію законом «реєстр дропів».

АМКУ зможе вимагати від постачальників електронних комунікаційних надання інформації щодо абонентів лише на підставі судового рішення – законопроект

Автори законопроекту вказали, що постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів.

Депутати пропонують відкласти введення відповідальності за порушення у сфері лобіювання до 2026 року

Вони зазначають, що запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання потребує перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання.

Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського

Кабмін отримає від конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки одну кандидатуру на призначення – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео