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Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

19:57, 24 червня 2025
В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.
Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків
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Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що подав разом з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про зміни до Податкового кодексу та інших законів, до Митного кодексу, до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

За його словами, запропоновані системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу – Defence City.

Законопроекти передбачають запровадження Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City). Його формуватиме і вестиме Міноборони.

Захист інформації – сам Перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Також законопроекти передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;
  • звільнення від земельного податку;
  • звільнення від податку на нерухомість;
  • звільнення від екологічного податку.

Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо)

Підприємства з Переліку також отримають:

  • спрощення митних процедур;
  • спрощений експортний контроль для військових технологій;
  • додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу;
  • підтримку в релокації підприємств;
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Давид Арахамія податки Данило Гетманцев

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Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

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