Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що подав разом з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про зміни до Податкового кодексу та інших законів, до Митного кодексу, до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
За його словами, запропоновані системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу – Defence City.
Законопроекти передбачають запровадження Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City). Його формуватиме і вестиме Міноборони.
Захист інформації – сам Перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.
Також законопроекти передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року:
Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо)
Підприємства з Переліку також отримають:
Автор: Наталя Мамченко
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