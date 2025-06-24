Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

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Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев повідомив, що подав разом з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про зміни до Податкового кодексу та інших законів, до Митного кодексу, до Бюджетного кодексу, а також зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

За його словами, запропоновані системні зміни дозволять створити унікальний правовий режим для державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу – Defence City.

Законопроекти передбачають запровадження Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (резидентів Defence City). Його формуватиме і вестиме Міноборони.

Захист інформації – сам Перелік, звітність підприємств ОПК та інформація про них матимуть обмежений доступ і охоронятимуться у встановленому порядку.

Також законопроекти передбачають податкові пільги до 1 січня 2036 року:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;

звільнення від земельного податку;

звільнення від податку на нерухомість;

звільнення від екологічного податку.

Окрім того, зберігаються усі чинні податкові преференції для ОПК (пільги з ПДВ, прискорена амортизація, пільги для працівників на релокованих підприємствах тощо)

Підприємства з Переліку також отримають:

спрощення митних процедур;

спрощений експортний контроль для військових технологій;

додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу;

підтримку в релокації підприємств;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій.

Автор: Наталя Мамченко

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