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У Чернівцях судитимуть чоловіка, який підробив документи, щоб отримувати пенсію по інвалідності

21:08, 24 червня 2025
Слідство встановило, що чоловік змовився з невстановленою особою, сфальсифікував медичні документи та незаконно отримував державні виплати.
У Чернівцях судитимуть чоловіка, який підробив документи, щоб отримувати пенсію по інвалідності
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У Чернівцях судитимуть чоловіка, який на основі підроблених документів оформив інвалідність та незаконно отримував пенсію. За скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 53-річний чернівчанин вступив у злочинну змову із поки що невстановленою особою та підробив документи про наявність у нього важкого захворювання. Чоловік надав невідомому свої дані для підготовки фальшивої виписки з акта огляду МСЕК.

На основі них йому було призначено другу групу інвалідності. Крім цього, наявність таких документів надавала йому підставу уникнення призову від військової служби.

Реалізувавши свій злочинний задум до кінця, підозрюваний звернувся до пенсійного фонду із заявою про отримання пенсійного посвідчення та призначення йому пенсії по інвалідності.

Відтак, використовуючи фальшиві документи, незаконно отримував бюджетні кошти. 

Слідчі скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно чернівчанина до суду.  Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених :

  • ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України.

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Чернівці обвинувальний акт пенсія інвалідність

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