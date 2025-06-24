В Черновцах будут судить мужчину, который подделал документы, чтобы получать пенсию по инвалидности

Следствие установило, что мужчина сговорился с неустановленным лицом, сфальсифицировал медицинские документы и незаконно получал государственные выплаты.

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В Черновцах будут судить мужчину, который на основе поддельных документов оформил инвалидность и незаконно получал пенсию. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что 53-летний житель Черновцов вступил в преступный сговор с пока неустановленным лицом и подделал документы о наличии у него тяжёлого заболевания. Мужчина предоставил свои данные неизвестному для подготовки фальшивой выписки из акта осмотра МСЭК.

На основании этих документов ему была назначена вторая группа инвалидности. Кроме того, наличие таких справок дало ему основание для уклонения от военной службы.

Реализовав свой преступный умысел до конца, подозреваемый обратился в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче пенсионного удостоверения и назначении пенсии по инвалидности.

Таким образом, используя поддельные документы, он незаконно получал бюджетные средства.

Следователи направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении черновчанина в суд. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных:

ч. 3 и 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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