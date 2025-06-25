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АМКУ сможет требовать от поставщиков электронных коммуникаций информацию об абонентах только на основании судебного решения – законопроект

07:55, 25 июня 2025
Авторы законопроекта указали, что поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг постоянно получают от органов АМКУ требования о предоставлении информации об абонентах.
АМКУ сможет требовать от поставщиков электронных коммуникаций информацию об абонентах только на основании судебного решения – законопроект
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13394, касающийся упорядочивания направления требований органами Антимонопольного комитета Украины.

Как отмечают инициаторы законопроекта, в частности, член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко, принятие закона необходимо для «урегулирования вопроса чрезмерного количества требований органов АМКУ, направляемых субъектам хозяйствования, обеспечения безопасности необоснованного привлечения к ответственности субъектов хозяйствования в случаях, когда определенная информация по требованию органов АМКУ не может быть предоставлена или требование ими не получено; приведение к требованиям Конституции порядка получения органами АМКУ информации от поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг» и т. д.

Так, по словам депутатов, сейчас законы «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О защите экономической конкуренции» не содержат исчерпывающего перечня вопросов, по которым органы АМКУ могут обращаться, в частности, к субъектам хозяйствования с требованиями о предоставлении информации.

«Такие требования направляются достаточно широкому кругу лиц, по широкому кругу вопросов, иногда нечетко сформулированных, в т. ч. для получения дополнительной информации при рассмотрении заявлений и дел, проведении проверок, исследовании товарных рынков и т. д.», — указывают депутаты.

Кроме того, депутаты предлагают изменить нормы, касающиеся доступа к информации, имеющейся у поставщиков электронных коммуникационных сетей или услуг.

«К примеру. В соответствии со статьей 159 УПК временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании определения следственного судьи, суда. А статьей 162 УПК к охраняемой законом тайне, содержащейся в вещах и документах, отнесена, в частности, информация, находящаяся у операторов и провайдеров телекоммуникаций, о связи, абоненте, предоставлении телекоммуникационных услуг, в том числе получении услуг, их продолжительности, содержании, маршрутах передачи и т. д. То есть доступ лица к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, в рамках уголовного производства осуществляется в порядке, определенном законом, а именно, на основании определения следственного судьи, суда.

Однако поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг постоянно получают от органов АМКУ требования о предоставлении информации об абонентах, при этом вообще не указываются идентификационные данные таких абонентов, информация об IP-адресах, местоположении оборудования и т. д.

Таким образом, органами АМКУ согласно направленным ими требованиям запрашивается у поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг информация (в т. ч. персональные данные) об абонентах, которая охраняется в соответствии с требованиями Конституции, а также запрашивается информация об абонентах, которые могут вообще не быть нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции, что, соответственно, нарушает законодательство о защите персональных данных и права таких лиц», — отмечают инициаторы законопроекта.

Таким образом, законопроектом предложено:

1. Установить, что органы АМКУ будут иметь право получать информацию, которая находится у поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг и обрабатывается при предоставлении услуг электронных коммуникаций, в том числе об абоненте, о фактах предоставления электронных коммуникационных услуг, включая их продолжительность, содержание, маршруты передачи, данные о расположении терминального оборудования и т. п., — на основании судебного решения хозяйственного суда.

2. Предусмотреть, что:

  • органы АМКУ могут запрашивать информацию путем направления писем и требований о предоставлении информации;
  • письма составляются в произвольной форме и направляются в случае необходимости получения дополнительной информации в ходе рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, если лица, у которых запрашивается такая информация, не являются ответчиками или третьими лицами по делу, при проведении проверок, в рамках исследования товарных рынков, а также в других случаях, обусловленных реализацией задач и полномочий;
  • порядок оформления и направления требований будет определяться нормативно-правовым актом АМКУ.

Вместе с этим, в законе предлагается установить, что требование должно содержать:

  • основания (причины) направления требования, то есть детальное обоснование;
  • исчерпывающий перечень и объем запрашиваемой информации;
  • конкретный перечень документов, их копий, перечень предметов или других носителей информации, которые предлагается предоставить, и т. д.

3. Установить, что нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции являются непредставление информации / представление информации в неполном объеме / представление недостоверной информации именно по требованию АМКУ, его территориального отделения. При этом также предложено дополнение к Закону «О защите экономической конкуренции», что ответственность в виде штрафа может наступить только в случае, если отсутствие информации препятствует реализации задач органов Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения.

4. Изменением в статью 52 Закона «О защите экономической конкуренции» предложено за «информационные» нарушения в сфере защиты экономической конкуренции по пунктам 13-15 статьи 50 этого Закона налагать штрафы в размере до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, не привязываясь к проценту дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф, как это предусмотрено в нынешнем положении закона.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект АМКУ

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