В Запорожье суд наказал солдата, который трижды сбегал из воинской части

Бывший осужденный, заключивший контракт, трижды самовольно покидал воинскую часть.

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В Запорожье судили военнослужащего, который трижды самовольно покидал воинскую часть. Приговор по делу №336/2691/25 вынес Шевченковский районный суд города Запорожье.

В материалах дела указано, что проходя военную службу по контракту в должности старшего стрелка-оператора 3-го штурмового специализированного отделения 2-го штурмового специализированного взвода штурмовой специализированной роты, он трижды самовольно покидал воинскую часть в Запорожской области, а именно:

с 10 ноября 2024 года по 22 ноября 2024 года;

с 21 декабря 2024 года по 16 января 2025 года;

с 25 января 2025 года по 5 февраля 2025 года.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Солдат пояснил, что уходил домой и к своей знакомой. Он просил суд не наказывать его строго.

Суд также установил, что ранее солдат был освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 11.08.2021 года, для прохождения военной службы по контракту.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 407 УК Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины, по совокупности приговоров, путём частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 11.08.2021 года, обвиняемому окончательно назначено наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

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