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У Запоріжжі суд покарав солдата, який тричі тікав з військової частини

18:44, 24 червня 2025
Колишній засуджений, який уклав контракт, тричі самовільно залишав військову частину.
У Запоріжжі суд покарав солдата, який тричі тікав з військової частини
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У Запоріжжі судили військовослужбовця, який тричі тікав з військової частини. Вирок у справі №336/2691/25 виніс Шевченківський районний суд міста Запоріжжя.

У матеріалах справи вказується, що проходячи військову службу за контрактом на посаді старшого стрільця-оператора 3-го штурмового спеціалізованого відділення 2-го штурмового спеціалізованого взводу штурмової спеціалізованої роти тричі тікав з військової частини в Запорізькій області, а саме:

  • Від 10 листопада 2024 року до 22 листопада 2024 року.
  • Від 21 грудня 2024 року до 16 січня 2025 року.
  • Від 25 січня 2025 року до 5 лютого 2025 року.

На суді обвинувачений провину визнав і розкаявся. Солдат пояснив, що тікав додому та до своєї знайомої. Він просив суд суворо його не карати.

Суд також встановив, що солдата було звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.08.2021 р., для проходження військової служби за контактом.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.407 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.71 КК України за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання не відбутої частини покарання за вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.08.2021,обвинуваченому остаточно призначено покарання у вигляді 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

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