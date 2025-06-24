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Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру

18:34, 24 червня 2025
Конгресмен-республіканець Бадді Картер вважає, що Трамп заслуговує на нагороду за роль у припиненні вогню між Іраном та Ізраїлем.
Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру
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Американський конгресмен-республіканець Бадді Картер запропонував кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру через угоду про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє Fox News.

Новину про це Дональд Трамп також розмістив у своїй соцмережі Truth Social.

У листі до Нобелівського комітету Картер назвав вплив Трампа «надзвичайним і історичним».

Він стверджує, що президент США «допоміг зупинити збройний конфлікт і завадив Ірану отримати ядерну зброю».

У зверненні до комітету Картер написав: «Президент Трамп продемонстрував мужність і рішучість, зупинивши ядерні амбіції Ірану та посприявши миру в регіоні, що десятиліттями роздирається ворожнечею».

Він додав, що «Трамп гідний премії за прагнення до миру, запобігання війнам та міжнародну дипломатію».

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США Дональд Трамп

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