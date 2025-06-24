Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Фото: pon.org.ua

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Профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроект Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Йдеться про законопроект 13193 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Після розгляду та обговорення народні депутати вирішили визначитися щодо цього законопроекту під час розгляду на засіданні Комітету.

Як зазначає уряд, цей законопроект:

унеможливить використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилить правопорядок у закладах освіти

педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації

зменшить кількість порушень законодавства про мобілізацію

дозволить уникнути використання бюджетних коштів на задоволення судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку тощо.

Законопроект розроблено згідно з резолюцією прем’єр-міністра за результатами розгляду листа СБУ до прем’єр-міністра.

Як зазначає Кабмін, статтею 53 Конституції кожному гарантовано право на освіту. Водночас, у зв’язку з початком повномасштабної збройної агресії визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод (зокрема і права на освіту).

Статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також за науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти з науковими ступенями зберігається відстрочка від призову.

Уряд вказує, що ця норма «опосередкованого уникнення призову» використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 – 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

За останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відстрочку.

Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації.

«Разом з тим, здобувачі освіти, які здобувають освіту у непослідовному порядку, та особи, які почали здобувати освіту за кордоном після 24 лютого 2022 року, не полишають спроби в судовому порядку оскаржити законодавчу вимогу щодо відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти, визначену п. 1 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка не поширюється на здобувачів освіти, що здобувають освіту в непослідовному порядку і на осіб, які навчаються в іноземних закладах освіти.

Наразі вже є рішення судів першої інстанції, згідно з якими суди критично ставляться до позиції МОН щодо визначення послідовності здобуття освіти як однієї з умов для надання відстрочки від призову на військову службу здобувачам, які вдруге здобувають один і той же рівень освіти, та зобов’язують МОН та технічного адміністратора ЄДЕБО – Державне підприємство «Інфоресурс» внести зміни до даних, що містяться в ЄДЕБО.

Підвищення активності діяльності адвокатської спільноти з цього питання, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку також вимагає опрацювання зміни до законодавства, яка знівелює підставу для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації» – підкреслив уряд.

З метою забезпечення національних інтересів України, уникнення можливостей використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації (у тому числі здобувачів повної загальної середньої освіти у віці 25 років і старших) та усунення існуючих прогалин у законодавстві, які створюють умови ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації, пропонується внести зміну до пункту 1 ч. 3 статті 23 Закону про мобілізацію.

Кабмін вказав, що така практика ухилення від призову, формування навчальних груп учнями і студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти «компрометує систему освіти перед міжнародними партнерами».

Ще однією проблемою у сфері вищої освіти є те, що Законом від 6 червня 2024 року № 3791-ІХ «щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» посилено значення наукової роботи в закладах вищої освіти внаслідок чого частина науково-педагогічних працівників з науковими ступенями перейде до складу педагогічних працівників.

Згідно з вимогами ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначені педагогічні працівники закладів вищої освіти з науковими ступенями, які є гарантами виконання освітніх програм, втрачають право відстрочки, та виникає загроза невиконання мобілізаційного завдання із забезпечення в умовах воєнного стану державних гарантій у сфері освіти для задоволення потреб національної економіки, військових формувань та населення України. Зазначена проблема потребує додаткового унормування на рівні закону, що пропонується здійснити зазначеним законопроектом.

4 квітня 2025 року під Міністр культури вніс пропозицію щодо поширення норми стосовно відстрочки від призову і на педагогічних працівників закладів позашкільної освіти за мистецьким та спортивним напрямами. Пропозиція підтримана урядом.

Крім того, Міністерство молоді та спорту надало пропозиції щодо додаткового поширення права відстрочки на тренерів-викладачів за фізкультурно-спортивним напрямом, але воно не враховано у доопрацьованому законопроекті.

З огляду на те, що тренери-викладачі за фізкультурно-спортивним напрямом закладів позашкільної освіти не відносяться до педагогічних працівників, визначених переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабміну №963, пропозиції Мінмолодьспорту не враховано.

З метою недопущення зловживання статусом та ухилення від мобілізації, пропонується надати відстрочку лише педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти державної та комунальної власності, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти та організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами, що забезпечить збереження мережі і кількості гуртків на існуючому рівні та не призведе до їх розширення та можливості ухилення чоловіків від мобілізації.

ЯК БУДЕ

Отже, відповідні норми статті 23 закону про мобілізацію будуть звучати так:

3. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

1) учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України «Про освіту»;

2) наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше ніж 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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