Українцям роз’яснили, коли заборонено укладати договір про повну матеріальну відповідальність з працівником

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, коли заборонено укладати договір про повну матеріальну відповідальність з працівником.
Зазначається, що законодавство про працю не дозволяє укладення договору про повну матеріальну відповідальність з працівником, якому не виповнилося 18 років! Це прямо передбачено ст. 135-1 КЗпП.
Неповнолітні мають особливий правовий статус у трудових відносинах. Закон гарантує підвищений захист, обмежуючи відповідальність таких працівників.
Але чи можуть вони відповідати за шкоду?
Так, але тільки частково – у межах обмеженої матеріальної відповідальності:
лише в розмірі прямої дійсної шкоди,
і не більше середнього місячного заробітку.
Стаття 130 КЗпП – роботодавець має довести провину, причинно-наслідковий зв'язок і факт шкоди.
При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Суд може зменшити розмір відшкодування, враховуючи:
Повна матеріальна відповідальність для неповнолітніх – можлива лише у винятках, передбачених ст. 134 КЗпП, зокрема, якщо:
Роботодавець не має права вимагати від неповнолітнього укладення договору про повну матеріальну відповідальність. Якщо така ситуація трапилася, неповнолітньому працівнику слід відмовитися від підписання такого договору посилайтесь на ст. 135-1 КЗпП.
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