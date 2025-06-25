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Українцям роз’яснили, коли заборонено укладати договір про повну матеріальну відповідальність з працівником

07:00, 25 червня 2025
Роботодавець не може вимагати від неповнолітнього підписувати договір про повну матеріальну відповідальність.
Українцям роз’яснили, коли заборонено укладати договір про повну матеріальну відповідальність з працівником
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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає,  коли заборонено укладати договір про повну матеріальну відповідальність з працівником.

Зазначається, що законодавство про працю не дозволяє укладення договору про повну матеріальну відповідальність з працівником, якому не виповнилося 18 років! Це прямо передбачено ст. 135-1 КЗпП.

Неповнолітні мають особливий правовий статус у трудових відносинах. Закон гарантує підвищений захист, обмежуючи відповідальність таких працівників.

Але чи можуть вони відповідати за шкоду?

Так, але тільки частково – у межах обмеженої матеріальної відповідальності:

лише в розмірі прямої дійсної шкоди,

і не більше середнього місячного заробітку.

Стаття 130 КЗпП – роботодавець має довести провину, причинно-наслідковий зв'язок і факт шкоди.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Суд може зменшити розмір відшкодування, враховуючи:

  • Ступінь вини
  • Умови, в яких виникла шкода
  • Майновий стан працівника

Повна матеріальна відповідальність для неповнолітніх – можлива лише у винятках, передбачених ст. 134 КЗпП, зокрема, якщо:

  • Шкода заподіяна навмисно або вчинена злочинним шляхом
  • Працівник був у стані алкогольного/наркотичного сп'яніння
  • Шкоду завдано поза виконанням трудових обов’язків

Роботодавець не має права вимагати від неповнолітнього укладення договору про повну матеріальну відповідальність. Якщо така ситуація трапилася, неповнолітньому працівнику слід відмовитися від підписання такого договору посилайтесь на ст. 135-1 КЗпП.

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договір Держпраці

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