Практика судов
  1. В Украине

Украинцам разъяснили, когда запрещено заключать договор о полной материальной ответственности с работником

07:00, 25 июня 2025
Работодатель не может требовать от несовершеннолетнего подписывать договор о полной материальной ответственности.
Украинцам разъяснили, когда запрещено заключать договор о полной материальной ответственности с работником
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, когда запрещено заключать договор о полной материальной ответственности с работником.

Указывается, что законодательство о труде не допускает заключения договора о полной материальной ответственности с работником, которому не исполнилось 18 лет! Это прямо предусмотрено ст. 135-1 КЗоТ.

Несовершеннолетние имеют особый правовой статус в трудовых отношениях. Закон гарантирует повышенную защиту, ограничивая ответственность таких работников.

Но могут ли они отвечать за вред?

Да, но только частично – в пределах ограниченной материальной ответственности:

только в размере прямого действительного вреда,

и не более среднего месячного заработка.

Статья 130 КЗоТ – работодатель должен доказать вину, причинно-следственную связь и факт вреда.

При наложении материальной ответственности права и законные интересы работников гарантируются путем установления ответственности только за прямой действительный вред, лишь в пределах и порядке, предусмотренных законодательством, и при условии, когда такой вред причинен предприятию, учреждению, организации виновными противоправными действиями (бездействием) работника. Эта ответственность, как правило, ограничивается определенной частью заработка работника и не должна превышать полного размера причиненного вреда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Суд может уменьшить размер возмещения, учитывая:

Степень вины Условия, в которых возник вред Имущественное положение работника Полная материальная ответственность для несовершеннолетних – возможна только в исключениях, предусмотренных ст. 134 КЗоТ, в частности, если:

Вред причинен умышленно или совершен преступным путем Работник находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения Вред нанесен вне выполнения трудовых обязанностей Работодатель не имеет права требовать от несовершеннолетнего заключения договора о полной материальной ответственности. Если такая ситуация произошла, несовершеннолетнему работнику следует отказаться от подписания такого договора, ссылаясь на ст. 135-1 КЗоТ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают отложить введение ответственности за нарушения в сфере лоббирования до 2026 года

Они отмечают, что введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования требует переходного периода ввиду новизны правового регулирования.

Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео