Украинцам разъяснили, когда запрещено заключать договор о полной материальной ответственности с работником

Работодатель не может требовать от несовершеннолетнего подписывать договор о полной материальной ответственности.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, когда запрещено заключать договор о полной материальной ответственности с работником.

Указывается, что законодательство о труде не допускает заключения договора о полной материальной ответственности с работником, которому не исполнилось 18 лет! Это прямо предусмотрено ст. 135-1 КЗоТ.

Несовершеннолетние имеют особый правовой статус в трудовых отношениях. Закон гарантирует повышенную защиту, ограничивая ответственность таких работников.

Но могут ли они отвечать за вред?

Да, но только частично – в пределах ограниченной материальной ответственности:

только в размере прямого действительного вреда,

и не более среднего месячного заработка.

Статья 130 КЗоТ – работодатель должен доказать вину, причинно-следственную связь и факт вреда.

При наложении материальной ответственности права и законные интересы работников гарантируются путем установления ответственности только за прямой действительный вред, лишь в пределах и порядке, предусмотренных законодательством, и при условии, когда такой вред причинен предприятию, учреждению, организации виновными противоправными действиями (бездействием) работника. Эта ответственность, как правило, ограничивается определенной частью заработка работника и не должна превышать полного размера причиненного вреда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Суд может уменьшить размер возмещения, учитывая:

Степень вины Условия, в которых возник вред Имущественное положение работника Полная материальная ответственность для несовершеннолетних – возможна только в исключениях, предусмотренных ст. 134 КЗоТ, в частности, если:

Вред причинен умышленно или совершен преступным путем Работник находился в состоянии алкогольного/наркотического опьянения Вред нанесен вне выполнения трудовых обязанностей Работодатель не имеет права требовать от несовершеннолетнего заключения договора о полной материальной ответственности. Если такая ситуация произошла, несовершеннолетнему работнику следует отказаться от подписания такого договора, ссылаясь на ст. 135-1 КЗоТ.

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